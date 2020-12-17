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В Тагиле планируется к концу декабря завершить ремонт спортзала в ДК «Юбилейный»

17 декабря 2020, 11:04
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Все строительно-монтажные работы и отделку помещений в спортивном зале ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле планируется завершить к концу этого года.

По словам директора ДК «Юбилейный» Натальи Булыгиной, это была неотложная проблема, требующая решения. Она отметила, что зал находился в плохом состоянии, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

После ремонта им смогут пользоваться не только воспитанники дворца культуры, но и все, кто живет в ближайших кварталах, а это очень важно для нашего района, где поблизости нет подобных современных спортивных сооружений, рассказала Наталья Булыгина.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Каждый день на объекте работают порядка 50 человек. Они начали ремонтные работы только в ноябре. Однако планируют их завершить в декабре.

По словам руководителя подрядной организации в зале был проведен полный демонтаж старого оборудования. Планируется поставить современное оборудование.

Объект точно будет предназначен для игровых видов спорта, таких как волейбол, баскетбол. Остальное наполнение зала спортивным оборудованием будет зависеть от руководства дворца, сказал Петр Ковин.

На ремонт зала и прилегающих помещений выделено около четырех миллионов рублей.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что объект будет востребован с первых дней. Он считает, что зал откроется уже в январе 2021 года.

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#Ремонт#ДК Юбилейный#Нижний Тагил#Общество
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