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Владимир Путин исключил возможность локдауна на территории России

17 декабря 2020, 16:28
Фото: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что введение локдауна из-за пандемии коронавируса на территории России не планируется в том случае, если граждане страны будут следовать требованиям санитарных врачей.

По окончании ежегодной пресс-конференции президент подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в России остается на высоком уровне, однако она вышла «на полку». Также Путин отметил, что все негативные комментарии, которые были озвучены во время конференции, будут находиться под должным контролем.

Вы говорите, одни не верят и вакцинироваться не хотят и вообще ни во что не верят, а другие обижаются на то, что их вовремя в больницу не положили, третьи обижаются на то, что лекарства не дали. Все это нужно спокойно, ритмично, в рабочем режиме внимательно отсматривать и реагировать своевременно,прокомментировал президент РФ.

Дополнительно Владимир Путин отметил, что закрытие общепита, произошедшее из-за сложной эпидемической ситуации, некритично для посетителей, однако стоит оказать поддержку представителям бизнеса.

По мнению президента, продолжительность эпидемии COVID-19 в большинстве своем будет зависеть от эффективности препаратов и формирования популяционного иммунитета. Путин рассказал, что существуют западные партнеры, которые озвучили свое желание совместно бороться против коронавируса.

Примечательно, что, как рассказал Путин, усталость населения от пандемии продолжает нарастать. Граждане перестают быть COVID-диссидентами после того, как сами заболевают коронавирусом.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал всеобщую вакцинацию от COVID-19 и обещал сам поставить такую прививку.

Владимир Путин поддержал всеобщую вакцинацию от коронавируса
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