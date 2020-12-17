Владимир Путин исключил возможность локдауна на территории России

Вы говорите, одни не верят и вакцинироваться не хотят и вообще ни во что не верят, а другие обижаются на то, что их вовремя в больницу не положили, третьи обижаются на то, что лекарства не дали. Все это нужно спокойно, ритмично, в рабочем режиме внимательно отсматривать и реагировать своевременно,прокомментировал президент РФ.