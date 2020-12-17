Выплаты, экология и коронавирус: о чем рассказал Владимир Путин на пресс-конференции

После заявления Путина о выплатах, медики из Качканара, во время включения из call-центра, куда стекаются обращения граждан, пожаловались президенту на невыплату денег за работу с больными COVID-19. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом. В течении часа стало известно, что Минздрав Свердловской области срочно начал проверку по этому поводу, кроме того, проверку инициировал Следственный комитет региона. Предварительно было выявлено, что задержка сроков выплат некоторым сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ была из-за того, что их вовремя не включили в основную заявку. Еще до конца выступления Путина, денежные средства врачам стали перечислять на счета больницы, они должны поступить на карты медработников в понедельник.