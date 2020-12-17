Владимиру Путину не озвучили вопросы об экологии Нижнего Тагила

Однако власти Свердловской области не планируют исключать город из списка, так как план по снижению выбросов в атмосферу на 20%, рассчитанный до 2024 года — не выполнен. Министерство природы сообщило TagilCity.ru, что от Свердловской области планируется добавить в программу еще три города — Первоуральск, Каменск-Уральский и Красноуральск.