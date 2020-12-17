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Владимиру Путину не озвучили вопросы об экологии Нижнего Тагила

17 декабря 2020, 14:12
Фото: TagilCity.ru
Экологические проблемы в городах России поднимались на пресс-конференции Владимира Путина, однако вопросы о Нижнем Тагиле озвучены не были.

Редакция TagilCity.ru направляла президенту Владимиру Путину вопрос об установке санитарно-защитных зон вокруг тагильских предприятий, оказывающих негативное влияние на экологию. Также во время пресс-конференции главы государства мы провели замеры воздуха в центре Нижнего Тагила, и газоанализатор «Геолан-1П» выявил превышение ПДК по трем вредным веществам, информацию о регулярных превышениях ПДК мы также направили президенту.

Редакция проводит ежедневные замеры концентрации вредных веществ в воздухе в разных районах Нижнего Тагила, в том числе в пределах условных санитарно-защитных зон предприятий, где проживают простые граждане и находятся социальные объекты.

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В общей сложности из 21 дня замеров превышений в течение 14 дней зафиксированы превышения. Самые большие превышения разовой ПДК фиксировались по диоксиду азота в 76 раз, а также сероводороду — 95 раз. Ответственность за вред экологии, по мнению президента, должны нести предприятия, загрязняющие воздух, почву и воду российских городов.

Есть проблемы текущего характера, и виновники должны быть установлены соответствующими органами. Ответственность лежит на плечах загрязнителей, и она должна соответствовать уровню ущерба и вреду, который будет нанесен людям, пояснил Владимир Путин.

Также президент анонсировал установку специальных датчиков в городах с металлургическим производством, причем он акцентировал, что оплачивать это будут предприятия-загрязнители.

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В конце ноября правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил и еще пять городов из списка участников проекта. Так, в 2024 году планируется расширить список с 12 до 48 городов, причем шесть из них предложили убрать.

Однако власти Свердловской области не планируют исключать город из списка, так как план по снижению выбросов в атмосферу на 20%, рассчитанный до 2024 года — не выполнен. Министерство природы сообщило TagilCity.ru, что от Свердловской области планируется добавить в программу еще три города — Первоуральск, Каменск-Уральский и Красноуральск.

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#Экология#Выбросы#Владимир Путин#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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