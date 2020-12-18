TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале студентка перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов родителей

18 декабря 2020, 07:47
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге студентка Института Прокуратуры УРГиУ попалась на уловки телефонных мошенников. Она перевела полмиллиона рублей со счетов своих родителей.

Злоумышленники действовали по старой схеме. Девушке позвонили с незнакомого номера «сотрудники безопасности банка». Они сказали, что с её счетом зафиксировали подозрительные действия и денежные средства необходимо перевести на запасной счет. Для подтверждения этих слов позднее позвонил «сотрудник ФСБ».

Студентка перевела мошенникам 573 тысячи рублей, при чем это были деньги со счетов ее родителей, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на правоохранительные органы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьей «Мошенничество».

Напомним, в начале декабря жительница Пригородного района Нижнего Тагила после звонков мошенников взяла кредиты и перевела аферистам 350 тысяч рублей.

Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка
#Екатеринбург#Телефонные мошенники#Студенты#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14