Свердловчанке предъявлено обвинение за убийство своей дочери молотком

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете как неблагополучная не состояла. Женщина и ее сожитель в зарегистрированном браке не состояли, это был их общий ребенок. Обвиняемая, по словам Горелых, после совершения преступления пыталась покончить с собой. Однако в это время ее мужчина вернулся домой. Он и вызвал полицию.