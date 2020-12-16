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На Урале забившую до смерти 3-хлетнюю дочь молотком мать признали невменяемой

16 декабря 2020, 11:04
Фото: 1mediainvest.ru
35-летнюю Наталью Петунину из Кировграда, которая до смерти забила свою 3-летнюю дочь молотком, признали невменяемой.

Трагедия произошла 16 октября. Вернувшийся с работы муж женщины увидел мертвую девочку, при этом мать пыталась покончить с собой.

Известно, что обвиняемая в день убийства принимала таблетки, которые могли повлиять на ее психику. Осознав произошедшее, она пыталась причинить вред своему здоровью. Сейчас женщина находится в больнице. До дня убийства семья не состояла на профилактическом учете.

В ходе расследования уголовного дела была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она выявила хроническое психическое расстройство, в связи с чем женщина является невменяемой.

В настоящее время следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические, судебно-медицинская и иные,сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, жительница Екатеринбурга получила семь лет колонии общего режима за то, что до смерти забила свою 7-летнюю дочь ремнем и кулаками.

Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками
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#Мать#Свердловская область#Убийство#Общество
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