В Нижнем Тагиле пенсионера осудили за избиение адвоката «молотком» по голове

В Нижнем Тагиле сегодня Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу об избиении адвоката самодельным молотком.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, 73-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что 18 декабря 2019 года утром обвиняемый подкараулил потерпевшего, который является адвокатом, у ворот дома. Пока последний закрывал калитку, мужчина нанес ему два удара по голове неустановленным предметом. Позднее подсудимый рассказал, что это молоток, изготовленный из обрезков двух труб. Ощутив боль, адвокат обернулся и получил сверху еще один удар. Он уже пришелся по руке, которой потерпевший прикрыл голову. Мужчина попытался спастись от нападения и убежал в сторону освещенного перекрестка. Некоторое время пенсионер пытался догнать потерпевшего, но ему этого сделать не удалось. В результате адвокат получил сотрясение головного мозга и раны волосистой части головы, которые образовали закрытую черепно-мозговую травму. Причиной совершения преступления стала личная неприязнь. Частные дома потерпевшего и сына обвиняемого находятся по соседству. Пенсионер мыл автомобиль у дома родственника, что не нравилось адвокату. В связи с этим близкие обвиняемого были привлечены к административной ответственности, а сам нападавший приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Напомним, в Березовском женщина была приговорена к 10,5 годам лишения свободы за избиение до смерти своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи. На Урале женщина запинала до смерти своего знакомого из-за рассыпавшейся мелочи

