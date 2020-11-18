В Нижнем Тагиле пенсионера осудили за избиение адвоката «молотком» по голове

Ощутив боль, адвокат обернулся и получил сверху еще один удар. Он уже пришелся по руке, которой потерпевший прикрыл голову. Мужчина попытался спастись от нападения и убежал в сторону освещенного перекрестка. Некоторое время пенсионер пытался догнать потерпевшего, но ему этого сделать не удалось.