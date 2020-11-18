Более 10 ножевых ранений: в Нижнем Тагиле будут судить женщину за убийство соседа

По версии следствия, в ночь на 7 августа этого года обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Перед сном она решила выйти на улицу для прогулки. Выйдя из подъезда на улице Свердлова, она встретила 48-летнего жителя дома, который проживал в другом подъезде.