Более 10 ножевых ранений: в Нижнем Тагиле будут судить женщину за убийство соседа

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет ранее судимая местная жительница по обвинению в убийстве своего соседа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь на 7 августа этого года обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Перед сном она решила выйти на улицу для прогулки. Выйдя из подъезда на улице Свердлова, она встретила 48-летнего жителя дома, который проживал в другом подъезде. Она вступила с ним в словесный конфликт из-за малозначительного повода. Женщина не захотела «спустить на тормозах» эту ссору. Она вернулась к себе домой, взяла большой кухонный нож и снова подошла к соседу. Обвиняемая нанесла ему свыше 10 колото-резаных ранений. Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Были проведены судебно-медицинская, генетическая, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы, а также опрошены свидетели и очевидцы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд. Photo: СУ СКР по Свердловской области Напомним, в Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, которая весной 2020 года зарезала своего сожителя. Поводом для ссоры послужило то, что вместо покупки продуктов, мужчина напился и принес домой только хлеб. Напился и принес только хлеб: в Нижнем Тагиле будут судить убившую сожителя женщину

