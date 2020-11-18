Более 10 ножевых ранений: в Нижнем Тагиле будут судить женщину за убийство соседа

По версии следствия, в ночь на 7 августа этого года обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Перед сном она решила выйти на улицу для прогулки. Выйдя из подъезда на улице Свердлова, она встретила 48-летнего жителя дома, который проживал в другом подъезде.
Она вступила с ним в словесный конфликт из-за малозначительного повода. Женщина не захотела «спустить на тормозах» эту ссору. Она вернулась к себе домой, взяла большой кухонный нож и снова подошла к соседу.
Обвиняемая нанесла ему свыше 10 колото-резаных ранений. Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
Были проведены судебно-медицинская, генетическая, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы, а также опрошены свидетели и очевидцы.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.
Напомним, в Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, которая весной 2020 года зарезала своего сожителя. Поводом для ссоры послужило то, что вместо покупки продуктов, мужчина напился и принес домой только хлеб.