Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками

Напомним, 16 октября в Кировграде местную жительницу задержали по подозрению в убийстве своей дочери. По версии следствия, женщина нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. Ребенка обнаружил гражданский муж подозреваемой. После этого женщина попыталась покончить с собой. Подозреваемая находится в СИЗО.