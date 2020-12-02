На Урале подозреваемая в убийстве молотком трехлетней дочки женщина отправлена в СИЗО

На Урале подозреваемая в убийстве молотком трехлетней дочки женщина отправлена в СИЗО

Сегодня, 10:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
35-летнюю жительницу Кировграда Наталью Петунину, которую подозревают в том, что она забила молотком трехлетнюю дочь, отправили в СИЗО.

Изначально женщина находилась в больнице, она пыталась покончить с собой и нанесла себе травмы.

О том, что Наталью Петунину поместили в СИЗО стало известно 1 декабря.

В суде Кировграда сообщили «КП-Екатеринбург», что женщину отравили в следственный изолятор еще 18 октября. Там она останется до 16 декабря. Возможно, СКР заявит ходатайство о продлении ареста.

Напомним, преступление было совершено 16 октября. По версии следствия, женщина нанесла своей дочери несколько ударов молотком по голове. Ребенка обнаружил гражданский муж подозреваемой. Возможной причиной происшествия считается превышение дозы антидепрессантов, которые принимала мать погибшей девочки.

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