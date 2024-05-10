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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Река Чусовая вышла из берегов в свердловском поселке Билимбай

Река Чусовая вышла из берегов в свердловском поселке Билимбай

10 мая 2024, 13:55
Фото: 1MI
В поселке Билимбай Свердловской области вышла из берегов река Чусовая.

Вода в поселке продолжает прибывать. Известно, что в настоящий момент уже затопило дороги и дома на окраинах, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск».

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге вышла из берегов Широкая Речка, которая засорена строительным мусором, так как рабочие, строящие новые район и проезжую часть, сбрасывают в водоем отходы.

В связи с вышедшей водой из берегов местные жители опасаются затопления. Известно, что экологи обращали внимание на проблемы загрязнения реки в 2022 году.

Уровень воды в реках Свердловской области может резко повыситься
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Река#Дороги#ЧП#Затопление#Поселок#Чусовая#Водоем#Дома#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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