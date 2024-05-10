Река Чусовая вышла из берегов в свердловском поселке Билимбай

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Вода в поселке продолжает прибывать. Известно, что в настоящий момент уже затопило дороги и дома на окраинах, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск».
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге вышла из берегов Широкая Речка, которая засорена строительным мусором, так как рабочие, строящие новые район и проезжую часть, сбрасывают в водоем отходы.
В связи с вышедшей водой из берегов местные жители опасаются затопления. Известно, что экологи обращали внимание на проблемы загрязнения реки в 2022 году.