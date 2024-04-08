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Размывается еще одна дамба в Орске

Размывается еще одна дамба в Орске

8 апреля 2024, 09:49
Фото: 1MI
В Орске происходит размыв еще одной дамбы. В городе продолжает действовать режим ЧС.

В связи с происходящим было принято решение об эвакуации жителей поселка Лесоторговый в пункт временно размещения, который организовали в школе №23, рассказали в пресс-службе администрации Орска.

Как рассказал мэр города Василий Козупица, предположительно, случился перелив через дамбу. На месте ЧП присутствуют сотрудники всех экстренных служб, а также мэрии, пишет «56 orb».

Также Козупица рекомендовал местным жителям эвакуироваться сейчас, не дожидаясь полного затопления.

Напомним, прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля 2024 года. Водой затопило 600 частных домов. Жителей эвакуировали сотрудники экстренных служб.

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