Размывается еще одна дамба в Орске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
В связи с происходящим было принято решение об эвакуации жителей поселка Лесоторговый в пункт временно размещения, который организовали в школе №23, рассказали в пресс-службе администрации Орска.
Как рассказал мэр города Василий Козупица, предположительно, случился перелив через дамбу. На месте ЧП присутствуют сотрудники всех экстренных служб, а также мэрии, пишет «56 orb».
Также Козупица рекомендовал местным жителям эвакуироваться сейчас, не дожидаясь полного затопления.
Напомним, прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля 2024 года. Водой затопило 600 частных домов. Жителей эвакуировали сотрудники экстренных служб.