Засоренная Широкая Речка в Екатеринбурге грозит затоплением садовых участков

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Водоем загрязнен строительным мусором. Неподалеку от Речки строится новый район. Кроме того, рабочие делают новую проезжую часть. Местные жители боятся затопления, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
О проблемах загрязнения региональные экологи говорили в 2022 году. При этом, по словам инженера ГУДСР, перекопки не повлияют на течение реки. Однако к началу апреля 2024 года река стала затапливать ближайшие территории.
Напомним, под Богдановичем вышла из берегов река Большая Калиновка и начала топить ближайшие садовые участки.