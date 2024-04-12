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Засоренная Широкая Речка в Екатеринбурге грозит затоплением садовых участков

Засоренная Широкая Речка в Екатеринбурге грозит затоплением садовых участков

12 апреля 2024, 04:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге загрязненная Широкая Речка, вышедшая из берегов, может затопить садовые участки.

Водоем загрязнен строительным мусором. Неподалеку от Речки строится новый район. Кроме того, рабочие делают новую проезжую часть. Местные жители боятся затопления, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

О проблемах загрязнения региональные экологи говорили в 2022 году. При этом, по словам инженера ГУДСР, перекопки не повлияют на течение реки. Однако к началу апреля 2024 года река стала затапливать ближайшие территории.

Напомним, под Богдановичем вышла из берегов река Большая Калиновка и начала топить ближайшие садовые участки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дорога#Река#Загрязнение#Водоем#Экологи#Микрорайон#Широкая речка#Строительный мусор#Екатеринбург#Местные жители
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