Прогулки по Нижнему Тагилу. По окуджавским местам

Конечно, здание изменилось. О прошлом напоминает сохранившийся генплан участка и дома №49 по улице Успенской конца 20-х годов прошлого века, где обозначены не только жилые помещения, но и склады, огород. Глазами Булата (в автобиографической книге «Упразднённый театр» — Ванванча) можно увидеть быт семьи в тридцатые годы. Там у Ванванча появилась маленькая, но своя комната с железной кроватью, столиком и шкафчиком для книг. В самой большой комнате — стол и диван, радиоприёмник «ЭЧС-2». А ещё были спальня для родителей, комната для бабушки, большая кухня с кирпичной печью и дубовым чаном для воды.