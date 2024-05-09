Прогулки по Нижнему Тагилу. По окуджавским местам

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Он автор одной из самых известных, пронзительных песен о Великой Отечественной войне «Нам нужна одна Победа» в кинофильме «Белорусский вокзал». Широко известна и автобиографическая повесть Б.Окуджавы о войне «Будь здоров, школяр».
С именем Булата Окуджавы связаны не только Москва, Тбилиси, Калужская область, где молодой педагог работал по распределению в школах, но и Нижний Тагил. Его отца, Шалву Степановича Окуджаву, в начале 30-х годов направили парторгом на Уралвагонстрой. Позже сюда переехала и семья: мама, бабушка, Булат. В Нижнем Тагиле родился его брат Виктор. Дом на Вагонке, где жила семья, 40-я школа, в которой учился Булат, не сохранились.
Позже, с назначением отца первым секретарем горкома партии, Окуджавы переехали в центр Нижнего Тагила, в дом, который нынче располагается по адресу улица Карла Маркса, 20а. На новом месте жительства Б.Окуджава сначала учился в пятой, а затем в новой школе №32.
Не без внутреннего трепета подошел я к старинному зданию, где жили Окуджавы. В 19 веке этот купеческий особняк находился на улице Банной, которую еще до революции переименовали в Успенскую. Так ее назвали в честь престола, расположенной неподалёку Введенской церкви.
В начале 30-х годов, во время гонений на церковь, улицу назвали 8 Марта. В 50-е годы, когда начали строить пятиэтажки, «деревянная» улица 8 Марта перестала существовать. К счастью, крепкий дом из красного кирпича не тронули. В нем долгие годы была флюорография, затем страховая медицинская компания и Центр здоровья.
В 1989 году, когда стало меняться отношение к бывшим репрессированным, на стене дома появилась мемориальная доска, изготовленная тагильским скульптором В. М. Ушаковым. Она гласила, что в этом доме жил видный партийный работник, участник гражданской войны, парторг ЦК ВКП (б) на Уралвагонстрое, первый секретарь Нижнетагильского горкома ВКП (б) Шалва Степанович Окуджава. На открытие мемориальной доски приглашали его сына, известного барда и поэта, но Булат не смог приехать на это мероприятие. Это был первый шаг в восстановлении исторической справедливости. А потом последовала долгожданная реконструкция здания, которое находилось в плачевном состоянии.
Конечно, здание изменилось. О прошлом напоминает сохранившийся генплан участка и дома №49 по улице Успенской конца 20-х годов прошлого века, где обозначены не только жилые помещения, но и склады, огород. Глазами Булата (в автобиографической книге «Упразднённый театр» — Ванванча) можно увидеть быт семьи в тридцатые годы. Там у Ванванча появилась маленькая, но своя комната с железной кроватью, столиком и шкафчиком для книг. В самой большой комнате — стол и диван, радиоприёмник «ЭЧС-2». А ещё были спальня для родителей, комната для бабушки, большая кухня с кирпичной печью и дубовым чаном для воды.
Конечно, Культурный центр — это не музей. Мебель, вещи семьи не сохранились. Даже стены, планировка дома изменилась. Но сотрудники Центра сумели передать главное — дух того времени, интересы Булата в 30-е годы. Открываешь дверь с фоторепродукцией Б. Окуджавы — и словно погружаешься в его довоенный мир.
Дух того времени передают мебель, железная кровать, радиоприемник тех времен, репродукции фотографий из архива выставочного комплекса УВЗ и фонда МКУ «НТГИА». На фото — панорама строительства Уралвагонстроя, его центральный клуб, цирк-шапито в Комсомольском сквере центральной части города, куда на схватки борцов с удовольствием ходил Булат Окуджава. В общем, шла обычная жизнь мальчишки тех времен с детскими играми, первыми романтическими увлечениями девочками-одноклассницами.
Все вдруг резко изменилось в начале 1937 года. Отец был арестован, через несколько месяцев был расстрелян в областном центре. Мир окрасился в черный цвет, одноклассники стали кричать вслед: «Спички есть, табак найдётся, без троцкистов обойдётся». Семья, пытаясь спастись от репрессий, уехала из Нижнего Тагила. Это не спасло маму Булата, Ашхен Степановну Налбалдян, которую отправили в казахстанскую Караганду, в спецлагерь для жён «изменников» Родины, а затем в сибирскую ссылку.
Понятна саднящая рана, боль, которую носил в себе поэт, выплёскивая чувства на бумагу. А потом Булат взял в руки гитару. И тончайшая лирика, помноженная на мелодизм, дали стране великого барда в конце 50-х-начале 60-х годов. Он стал примером, учителем для многих бардов, в том числе для Владимира Высоцкого.
В Культурном центре воссоздали «квартирник» шестидесятых, время «физиков и лириков», наступившей политической оттепели. Кухонная мебель, старый холодильник, словно «машина времени» возвращают в эпоху, когда звучали задушевные песни, в том числе и Булата Окуджавы. На стене — фото Булата на концерте в Нижнем Тагиле в 1964 году. Это фото сделал известный тагильский фотохудожник, портретист, краевед Иван Коверда. Ещё раз Б. Окуджава встретился с тагильчанами в 1994 году. Он хотел вернуться в Нижний Тагил ещё, но, увы, не успел, скончался в 1997 году.
А песни, проза Булата Окуджавы продолжают жить, в том числе в Культурном центре. Это пластинки, магнитофонные записи, книги. Рядом сборники стихов А. Вознесенского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого, других известных поэтов, которые в библиотеке Центра доступны тагильчанам.
Песни Булата Окуджавы выдержали проверку временем. Об этом красноречиво говорят песенные фестивали «Виноградная косточка» и «Возьмёмся за руки, друзья». Одна из новых улиц на ГГМ носит имя Булата Окуджавы. Память о нём остаётся в сердцах тагильчан.
Виктор Кузнецов.