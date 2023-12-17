Прогулки по Нижнему Тагилу: Черноисточинское шоссе

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По автотрассе более четырёх километров непрерывным потоком, в несколько полос, движутся автомашины. Важное в транспортном сообщении шоссе не остаётся без капитального ремонта: в 2023 году новый асфальт уложили на двух участках, ремонт автодороги продолжится в 2024 году.
А когда-то шоссе называлось трактом. Проезжая дорога с демидовских времён связала Нижний Тагил с Черноисточинском. Её развитие пришлось на 19 век, когда Гальянка разрослась, на ней появились новые улицы. До этого демидовские обозы от Нижнетагильского до Черноисточинского завода двигались западнее, по более короткому Висимскому тракту.
Кардинально бывший тракт стал меняться в 70-е годы 20 века, когда по новому генеральному плану Нижнего Тагила стал строиться Гальяно-Горбуновский массив, стали сноситься старые деревянные домики, расширяться автодорога.
О прошлом тракта напоминает памятник красноармейцам, павшим в боях гражданской войны. Именно там, в 1918 году, шли ожесточённые бои, в братской могиле было захоронено немало красноармейцев. На этом месте появился памятник в виде глыбы известняка с цифрой «1918», годом гибели красноармейцев.
Рядом школа № 90, которая приняла своих первых учеников в апреле 1961 года. В четырёхэтажном здании новой школы разместились учащиеся из школы №30, которая находилась на улице Рабочей. Вокруг школы и памятника красноармейцам было посажено немало саженцев тополей, берёз, сирени, яблок, которые со временем превратились в сад. Кроме этого, действовал пришкольный участок, был построен школьный стадион, на котором проводили время дети и молодёжь. Гордилась школа и своим театром.
Традиции сохранились: нынче в этой тагильской школе действует «Театр для души», спортивный клуб «Олимп». Во время капитального ремонта школы №48 дети с Голого Камня учились в этом образовательном учреждении Старой Гальянки.
Рядом со школой № 90 протянулись отвалы и Гальянский известковый карьер. Разведочные работы на этом месторождении стали проводиться после Великой Отечественной войны. Сначала разрабатывалась Горбуновское, а затем, с 1978 года, Гальянское месторождение. Тогда была сдана первая очередь карьера на 2500 тонн известняка в год.
Как вспоминали ветераны, техника вязла на торфянистой почве, что замедляло вскрышные работы в карьере. Для осушения торфяника в этих местах была прорыта водоотливная канава в речку Рудянку. Одновременно со вскрышей засыпался старый Горбуновский карьер.
Известняк отправлялся на дробильно-сортировочную фабрику Высокогорского аглоцеха, в агломерационное, доменное производство, на цементный завод Нижнего Тагила. Кроме этого, добывали мрамор, который пользовался спросом у строителей, применялся для декоративной отделки. В нынешних рыночных реалиях объёмы добычи резко сократились, но карьер продолжает работать. Он, как и раньше, привлекает любителей индустриального туризма из разных уголков страны.
Среди других зданий, созданных по типовым проектам, своей архитектурой на Черноисточинском шоссе выделяется торгово-развлекательный центр «Кит». Его построили почти 20 лет назад, в 2004 году. Двухэтажное, с цоколем, здание на перекрёстке с Октябрьским проспектом общей площадью более 18 тысяч квадратных метров уже тогда поразило современностью, изяществом стиля. Особенно выделяется центральная стеклянная часть комплекса, чем-то напоминающая огромный гранёный драгоценный камень синего цвета.
По соседству, рядом с трамвайным кольцом, здание котельной Гальяно-Горбуновского массива, построенной в начале 80-х годов. Её трубу высотой 150 метров видно издалёка. Более 800 объектов и около 50 тысяч человек пользуются теплом и горячим водоснабжением мощной котельной в эти морозные декабрьские дни.
Виктор Кузнецов.
Проект «Прогулки по Нижнему Тагилу» уже рассказал историю Старой Гальянки, традиции народных гуляний на Лисьей горе, а также об аэроклубе, который появился на ГГМ в первой половине 20-го века.