Прогулки по Нижнему Тагилу: Черноисточинское шоссе

Рядом школа № 90, которая приняла своих первых учеников в апреле 1961 года. В четырёхэтажном здании новой школы разместились учащиеся из школы №30, которая находилась на улице Рабочей. Вокруг школы и памятника красноармейцам было посажено немало саженцев тополей, берёз, сирени, яблок, которые со временем превратились в сад. Кроме этого, действовал пришкольный участок, был построен школьный стадион, на котором проводили время дети и молодёжь. Гордилась школа и своим театром.