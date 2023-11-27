Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра

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Только в 30-е годы 20 века на пустыре появился аэродром, который занимал площадь примерно 750 на 750 метров.
Толчком к появлению аэродрома, развитию авиации в стране и в Нижнем Тагиле в частности, стал девятый съезд ВЛКСМ. Тогда, в январе 1931 года, комсомольцы стали претворять в жизнь лозунг «Комсомолец, на самолёт!», взяли шефство над авиацией. В 1933 году ОСОАВИАХИМ принял решение об открытии в области четырёх аэроклубов: Свердловского, Пермского, Серовского и Нижнетагильского.
Вскоре на Гальянке выделили помещение под учебные классы и территория под аэродром, был построен ангар, оборудовано лётное поле, приобретены самолёты У-2. К началу 1935 года аэроклуб был полностью укомплектован инструкторами и авиатехниками, началось формирование учебных групп, была создана парашютная секция. В 1940 году в аэроклубе уже обучалось около 300 пилотов, были задействованы 10 учебно-тренировочных самолётов, подготовлено немало парашютистов.
С началом Великой Отечественной войны лётно-технический состав аэроклуба и технику перебазировали на аэродром «Арамиль», а в 1943 году на Нижнетагильский аэродром эвакуируется Калужский аэроклуб. В это же время выпускники Нижнетагильского аэроклуба отважно сражаются на фронте. Многие из них были награждены орденами и медалями, шестерым было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году аэроклуб вновь перебазируется в Калугу, в Нижнем Тагиле остаётся планерная станция и авиамодельная секция. Но со временем появились возможности для развития авиации в Нижнем Тагиле: в 1962 году на базе планерной станции был создан авиационно-спортивный клуб. Для него приобрели более современные и качественные планеры, самолёты-буксировщики ЯК-12.
В шестидесятых-семидесятых годах в клубе ежегодно занимались свыше трёхсот юношей и девушек, совершалось около пяти тысяч прыжков с парашютом и около 800 часов налёта на самолётах. А ещё с 1964 года Гальянский аэродром стал использоваться для нужд малой пассажирской авиации. Отсюда совершались авиарейсы до Свердловска и Верхней Салды.
Однако с развитием регулярного междугороднего автобусного сообщения авиарейсы стали нерентабельными, авиаперевозки были прекращены. Да и история Гальянского аэродрома подошла к концу: по новому генплану Нижнего Тагила в семидесятых годах начал строиться Гальяно-Горбуновский массив, в том числе занявший территорию аэродрома. Нижнетагильский аэроклуб перебазировался на аэродром «Быньги».
Гальянский аэродром, вновь ставший пустырём, постепенно застраивался многоэтажками, объектами соцкультбыта. Среди прочего построили и торжественно открыли в 1991 году школу №81. Она стала одной из самых больших в Нижнем Тагиле: в ней в девяностые годы обучалось до 1600 школьников. На следующий год, по-соседству, была открыта школа №82, ставшая политехнической гимназией.
Позже на пристрое политехнической гимназии появилась мемориальная доска с надписью: « С 1935 по 1941 годы на территории Политехнической гимназии размещался Нижнетагильский аэроклуб курсанты которого в составе 698-го авиационного полка воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Вечная слава воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины!».
Позже на улице Тагилстроевской был построен ФОК «Уралец». А в 2023 году на пустовавшей территории, где некогда был Нижнетагильский аэродром, началось строительство культурно-образовательного центра. За два года там построят два корпуса нового образовательного учреждения.
На общей площади около трёх тысяч квадратных метров запроектированы помещения для клубно-кружковой работы. В первом корпусе разместятся кружки, связанные с современными технологиями, будут проходить занятия с применением компьютеров и современных гаджетов, в соседнем корпусе дети будут приобщаться к культуре и искусству. Жизнь на пустыре, где некогда размещался аэродром, наполнится новой жизнью, яркими красками!
Виктор Кузнецов, краевед.