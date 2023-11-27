Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра

Толчком к появлению аэродрома, развитию авиации в стране и в Нижнем Тагиле в частности, стал девятый съезд ВЛКСМ. Тогда, в январе 1931 года, комсомольцы стали претворять в жизнь лозунг «Комсомолец, на самолёт!», взяли шефство над авиацией. В 1933 году ОСОАВИАХИМ принял решение об открытии в области четырёх аэроклубов: Свердловского, Пермского, Серовского и Нижнетагильского.