Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Триста лет назад ещё далеко было до открытия электроэнергии и пара, на заводах использовалась сила воды, которая подавалась на водобойные колёса, приводящие в движение различные механизмы.
Удобное место для плотины у Лисьей горы присмотрели ещё в самом начале 18 века. Но реально стройка развернулась позже. В 1720 году место для «сердца» завода осмотрел и одобрил известный плотинный мастер Леонтий Злобин. Вместе с ним руководил грандиозной стройкой Иев Балакин.
Демидовские работные люди под их руководством отвели реку в искусственное русло, вычистили площадку, выкопали ров, вбили три ряда свай, на которые настелили бревенчатые решётки (ряж). Ров утрамбовали смоченной глиной. По нему проложили дощатый водовод-ларь, устроили рабочие (ларевые) прорезы для подачи воды на водобойные колёса, «вешняк» — прорез для сброса воды в реку. И только после этих и других работ реку Тагил вернули в родное русло и заполнили пруд.
В дальнейшем плотину несколько раз досыпали шлаком. Нижнетагильская плотина стала одной из самых крупных на Урале. Её длина — 221, ширина — 85 и высота — около 10 метров. Благодаря ей появился пруд длиной 16 километров при средней глубине около четырёх метров, заработал на полную мощность железоделательный завод в 1725 году.
Вода через два рабочих пореза подавалась на десятки водобойных колёс, которые приводили в движение различные механизмы, измельчающие руду, закачивающие воздух в плавильные печи, производившие ковку крицы и т. д. «Вешняковый» порез предохранял завод от излишков воды во время весеннего паводка и осенних дождей. В демидовские времена плотина не перестраивалась, но воду из пруда спускали, вычищали дно от топляка, коряг, ила и песка.
Уровень воды в реке поднимался на метры, вниз по течению без проблем сплавлялись караваны с железом, медью и изделиями из них. Только во второй половине 19 века, когда стали использоваться пар и электричество, отпала необходимость в использовании напора воды, рабочих порезов для её подачи.
Не стал очищаться пруд, зарастая и заполняясь донными отложениями. Плотина же продолжала служить городу долгие годы. Однако в июле 1927 года после затяжных дождей вода в пруду поднялась на несколько метров. Чтобы не допустить прорыва плотины, затопления города, было принято решение открыть все шлюзы.
Вода затопила электростанцию, прокатный и доменный цеха, что привело к полной остановке завода. Затопленными оказались несколько улиц у берегов реки и «вешнячего» канала. Ущерб от наводнения и для города был огромным. Плотина, к счастью, выдержала, но деревянный водоспуск был разрушен. Поэтому было принято решение о возведении железобетонной конструкции со 100-летним сроком эксплуатации.
Торжественное открытие обновлённой плотины состоялось 1 мая 1928 года. Как и планировалось, реконструкцию объекта успели закончить в кратчайшие сроки. Ширина плотины была около 50 метров, но лишь с десяток метров использовалась как проезжая часть. Назрел вопрос и о реконструкции, расширении дороги на плотине.
Особенно остро этот вопрос встал со строительством Гальяно-Горбуновского массива, усилением транспортного потока по улице Челюскинцев. Дорогу реконструировали, расширили, открыли весной 1990 года трамвайное движение на ГГМ. На очереди новая реконструкция плотины.
Одна из сложностей в большом транспортном потоке по улице Челюскинцев. Как организовать движение, предотвратить автотранспортный коллапс? Одно из последних предложений о строительстве нового моста параллельно плотине кажется правильным. Сразу вспоминается реконструкция Маральского моста на Вые.
Тогда запустили мост на Красноармейской, который выручил автомобилистов, из временного превратился в постоянный. И мост с улицы Береговой- Ударной выручит автомобилистов не только во время реконструкции плотины: сократится путь с ГГМ, появится новая транспортная развязка.
Виктор Кузнецов.