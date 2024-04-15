Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы

Демидовские работные люди под их руководством отвели реку в искусственное русло, вычистили площадку, выкопали ров, вбили три ряда свай, на которые настелили бревенчатые решётки (ряж). Ров утрамбовали смоченной глиной. По нему проложили дощатый водовод-ларь, устроили рабочие (ларевые) прорезы для подачи воды на водобойные колёса, «вешняк» — прорез для сброса воды в реку. И только после этих и других работ реку Тагил вернули в родное русло и заполнили пруд.