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В Нижнем Тагиле изъяли алкоголя и табачных изделий на 13 миллионов рублей

18 декабря 2020, 11:29
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли около 25 тонн фальсифицированных алкогольных и табачных изделий, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

При проведении оперативных мероприятий было обнаружено два складских помещения, в них хранились водка, виски, коньяк и ром известных торговых брендов. Часть продукции была без акцизных марок, некоторые с поддельной маркировкой.

Так, в одном из помещений полицейские обнаружили более 1,7 тонны спирта, а также около 500 литров спиртосодержащей продукции. Тут же обнаружили табачную продукцию, которая вызывала сомнение в подлинности.

Рядом со складом находился грузовой автомобиль, в котором полицейские нашли коробки с коньяком и водкой объёмом 203 литра и 170 литров спирта.

На втором складе также было много коробок с обширным ассортиментом водки, коньяка и виски. Из бокса было изъято более 18 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего со складов изъяли около 25 тонн спиртосодержащей продукции и более 1,8 тысячи пачек табачной продукции.

Находившийся на складе уроженец одной из южных республик, пояснил, что является подсобным рабочим и не имеет отношения к продукции. Предварительно, стоимость изъятого составляет более 13 миллионов рублей.

Сейчас сыщики отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверку и устанавливают собственника продукции. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце сентября изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет.

В Нижнем Тагиле изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет
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#Сигареты#Алкоголь#Контрафакт#Нижний Тагил#Общество
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