В Нижнем Тагиле изъяли алкоголя и табачных изделий на 13 миллионов рублей

На втором складе также было много коробок с обширным ассортиментом водки, коньяка и виски. Из бокса было изъято более 18 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего со складов изъяли около 25 тонн спиртосодержащей продукции и более 1,8 тысячи пачек табачной продукции.