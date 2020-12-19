TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

19 декабря 2020, 13:00
Фото: 1mediainvest.ru
В селе Пирогово 11-летняя девочка спасала подругу, под которой треснул лед, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 декабря. 11-летняя школьница гуляла вместе со своей 7-летней сестрой и 14-летней подругой. Компания вышла на замерзшую реку Исток. В этот момент под старшей девочкой треснул лед, и она провалилась в холодную воду. Не растерявшись, 11-летняя школьница оттолкнула сестру, ползком преодолела нужное расстояние и протянула руку, помогая подруге выбраться на лед. После девочки разошлись по домам.

Когда спасатели узнали, что произошло, то пришли в школу, где учится девочка, и вручили ей благодарственное письмо и подарок.

Напомним, 10 декабря в Нижнем Тагиле под лед провалился 12-летний мальчик. Его вытащили из воды сотрудники полиции.

В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским
Узнать подробнее

Материалы по теме
Начал трескаться лед: на Урале рыбак застрял на озереНа Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходеСпасатели назвали самые опасные для зимней рыбалки уральские водоемы
#Река#Поселок#Свердловская область#Лед#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14