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Россель прокомментировал закрытие консульства США в Екатеринбурге

20 декабря 2020, 06:38
Фото: pixabay.com
Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель прокомментировал закрытие консульства США в Екатеринбурге.

Он рассказал, что ведомство открылось в 1994 году, при этом никакого праздника не организовывали. По его словам, он договорился об открытии консульства, когда был в Америке. В открытии помогало Министерство иностранных дел России.

Россель заявил, что решение о закрытии для уральцев обернется неудобством в открытии виз. Теперь свердловчанам для этого придется ехать в Москву, нужно будет тратить время и деньги.

Многие ездят в Америку не только к родственникам или путешествовать, но и решают там коммерческие вопросы, большое число российских студентов учится в США,рассказал Россель Е1.

По его словам, сейчас процесс получения виз будет затягиваться, так как для оформления документов требуется не один день и не одна поездка в консульство.

По мнению экс-губернатора, приостановка деятельности консульства временная, потому что властям США невыгодно закрывать представительство в центре России.

Также сенатор заявил, что для уральских бизнесменов закрытие ведомства не станет проблемой, потому что у большинства крупных компаний есть представительства в Москве.

Напомним, в Екатеринбурге закрылось консульство США, 14 декабря генконсул Эмили Сторроу уехала на родину.

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