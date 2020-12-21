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Екатеринбургскому зоопарку предложили переехать в Сысерть

21 декабря 2020, 08:46
Фото: Яндекс.Карты
В «Центре экономического и пространственного развития Сысерти» предложили построить в городском округе самый большой региональный парк. По словам замдиректора центра Кирилла Фоминых, на границе Екатеринбурга и Сысертского округа есть подходящий участок.

Предлагается использовать для строительства зоосада занять площадь в 30-40 гектаров в районе села Патруши. На данный момент это земли сельхозназначения, пишет 66.ру. Также допускается задействование в ландшафте реки Арамилка, которая протекает вблизи. Подъезд гостей обеспечит Челябинский тракт.

Глава Сысерсткого округа Дмитрий Нисковских обсуждал с представителями УГМК, которому принадлежит земля, идею зоопарка, но окончательное решение на данный момент не принято.

В зоопарке Екатеринбурга, в свою очередь заявили, что подобных предложений им не поступало.

По словам пресс-секретаря Екатерины Уваровой, зоопарк в центре Екатеринбурга расположен удобно и доступен даже для маломобильных граждан. Она считает, что площадка должна остаться, хотя бы сохранить научно-просветительскую функцию.

Ранее также обсуждалась идея строительства второй очереди зоопарка в Екатеринбурге. На данный момент, по словам Уваровой, проект был заморожен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что перенос зоопарка обсуждается уже не один десяток лет. Однако до сих пор этого сделать не удалось. Последний предлагаемый вариант размещения — район Новокльцовского тракта. Однако его застроят объектами Универсиады-2023.

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#Екатеринбург#Зоопарк#Сысерть#Новости УрФО#Общество
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