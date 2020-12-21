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Экспертиза признала невменяемым убитого бойцами СОБР екатеринбуржца

21 декабря 2020, 16:50
Фото: pixabay
В Свердловской области судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым жителя Екатеринбурга, который был застрелен бойцами СОБР в собственной квартире.

Родители погибшего Владимира Таушанкова получили предложение от следователей прекратить уголовное дело в отношении молодого человека, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». Родители ответили отказом, поэтому рассмотрением дела займется суд.

Напомним, Владимир Таушанков погиб 31 мая во время штурма его квартиры в Екатеринбурге. Его подозревали в краже обоев из строительного магазина.

4 декабря стали известны результаты экспертизы, согласно которым Таушанков получил ранение в голову — одна из пуль попала в подбородок. В выводах эксперт указал, что причиной смерти молодого человека стало огнестрельное ранение в туловище. Кроме того, опровергается версия о нахождении Таушанкова возле двери во время стрельбы. В заключении сказано, что выстрелы сделаны с «неблизкой дистанции».

Стали известны результаты экспертизы по делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца
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