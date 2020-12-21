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Стали известны результаты экспертизы ДНК на определение кровной мамы девочки из шкафа

21 декабря 2020, 15:54
Фото: 1mediainvest.ru
На Урале экспертиза ДНК показала, кто является кровной матерью Полины из Карпинска, которую полгода держали в шкафу.

Как стало известно, Юлия Зыкова, в чьей квартире и нашли девочку, является настоящей матерью ребенка. Женщина скрывала беременность от родственников и друзей, о ней знали только старшие дети, сообщает «КП-Екатеринбург».

Органы опеки, по словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, начнут решать вопрос о передаче Полины в новую семью после окончания следствия.

Мы же не знаем, чем там дело кончится. А потом ребенка из одной семьи в другую дергать?отметил Мороков.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга.

У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут.

11 декабря стало известно, что мать девочки отпустили из психиатрической больницы, чтобы она вернулась домой к остальным детям, а 14 декабря следственный комитет завел в отношении Юлии Зыковой уголовное дело.

На Урале в отношении мамы девочки из шкафа возбудили уголовное дело
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#Девочка из шкафа#Результаты#Экспертиза#Карпинск#Происшествия
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