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Свердловчанка получила срок из-за смерти 10-летней дочери от удара током

21 декабря 2020, 10:55
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области женщина получила восемь месяцев ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 5 августа 2020 года, с девяти до десяти вечера, осужденная месте со своей 10-летней дочерью косила траву во дворе дома. При этом она использовала самодельный электрический удлинитель.

После покоса женщина попросила дочь собрать удлинитель, который находился под напряжением. Девочка взяла его в том месте, где отсутствовала крышка розетки. Задев пальцем оголенные провода дочь погибла от поражения электрическим током.

Напомним, в Реже осудили трех человек за то, что они избили до смерти женщину из-за украденных туфлей.

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#Смерть#Суд#Девочка#Свердловская область#Общество
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