Убили за туфли: на Урале преступники получили 25 лет тюрьмы на троих

По данным следствия, 25 сентября 2019 года в квартире потерпевшей между ней и тремя осужденными возник конфликт, так как у нее обнаружили ранее похищенную у одного из мужчин пару туфель. Группа преступников избивала ее всю ночь до утра и нанесла более 30 травм в жизненно важные органы: голову, туловище, шею.