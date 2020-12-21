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В Нижнем Тагиле из-за пожара ночью эвакуировали 20 человек

21 декабря 2020, 04:19
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле при пожаре на улице Ленина было эвакуировано 20 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

21 декабря в 2.18 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Ленина, горела квартира на втором этаже четырехэтажного жилого дома.

На площади 30 квадратных метров было повреждено домашнее имущество. В тушении пожара задействовали пять единиц техники и 15 человек личного состава, при этом по лестничным маршам было эвакуировано 20 человек.

Огонь локализовали 02.31, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 4.00.

Напомним, 19 декабря в поселке Черноисточинск при пожаре погибла 83-летняя женщина.

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#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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