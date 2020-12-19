Внук затопил печь и ушел в магазин: под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, в доме проживала женщина 83 лет. В течение последнего месяца ее самочувствие ухудшилось. Пенсионерка не могла справляться с домашним хозяйством самостоятельно, поэтому ее навешали родственники. В день инцидента к пенсионерке пришел внук, который затопил печь и ушел в магазин. Возвращаясь, он увидел, что дом горит.