Власти назвали сроки старта вакцинации от коронавируса для пенсионеров

Сейчас медики заканчивают клинические испытания этой возрастной группы, пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1».
По его словам, правительство собирается начать вакцинацию этой категории граждан уже на этой неделе. Кроме того, в вакцинацию планируют привлечь пациентов, больных сахарным диабетом. Соответствующие рекомендации переданы в регионы.
Напомним, согласно опросу, только 19% свердловчан согласны поставить вакцину от коронавируса ради выхода на работу.