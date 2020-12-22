Долги по налогам жителей Нижнего Тагила и соседних городов превысили 300 млн рублей

Сроки оплаты налогов на имущество, транспорт и землю за 2019 год истекли 1 декабря. Те граждане, кто не уложился в срок, попали в разряд должников. Расти долг будет ежедневно за счет начисления пеней, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на ФНС.
В городские бюджеты должно было поступить 439 миллионов рублей. Однако оплачено было только 323 миллиона, а остальная сумма переведена в неплатежи. За все годы тагильчане и жители ближайших городов задолжали 311 миллионов рублей.
В налоговой инспекции уточнили, что в Нижнем Тагиле две трети плательщиков вносят средства вовремя. Еще часть вносит оплату по требованию. Кроме того, о долгах узнает и работодатель неплательщика.
Остатки долга взыскиваются через суд. Существуют разные способы взыскания — от списания средства со счета до списания зарплаты. В 2020 году принудительно ФНС взыскала 122 миллиона имущественных налогов.
Напомним, в середине декабря стало известно, что долги жителей Нижнего Тагила по услугам ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей. С января 2020 года задолженность выросла на 17%.