Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Надо учиться уже очно. Если ситуация не позволит, то мы не сделаем это. Все-таки мы планируем начать учиться очно, рассчитываем что с учетом вакцинации с учетом уровня общественного иммунитета мы сможем выйти в следующем году, сказал губернатор.