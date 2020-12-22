TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области за сутки выявлено еще 400 случаев заболевания коронавирусом

22 декабря 2020, 08:03
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за последние сутки выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

Почти 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 150 человек. Остальные являются жителями Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Богдановича, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

В общей сложности число зафиксированных случаев с начала пандемии составляет 54 939 человек.

Состояние 546 человек расценивается как тяжелое. Из них 33 человека находятся в реанимации, в том числе 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 3465 человек.

В России за сутки подтверждено 28 766 случаев инфекции. Отмечается, что у 5678 человек заболевание протекает без клинических проявлений. В общей сложности в стране выявлено 2 906 503 случая заражения.

В Свердловской области количество выздоровевших после коронавируса превысило 47 тысяч человек.

За минувшие сутки в регионе из больниц по выздоровлению были выписаны 407 человек. Общее количество вылечившихся составляет 47 253 человека.

Количество выздоровевших в целом по стране составляет 2 319 520 человек. Из них 24 158 были выписаны за последние сутки.

В Свердловской области продолжает расти смертность от коронавируса.

За сутки с 21 по 22 декабря в регионе подтверждено 17 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 1360 свердловчан.

В России за сутки скончался 561 человек. Всего летальных случаев насчитывается 51 912 человек.

Материалы по теме
Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работуВласти назвали сроки старта вакцинации от коронавируса для пенсионеров«Я поставил прививку еще летом»: Куйвашев рассказал о вакцинации от коронавируса
#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14