Превышений нет: 22 декабря TagilCity.ru провел замеры в центре Нижнего Тагила

Все показатели остались на нулевом уровне.
Замеры проводились при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Газовый анализатор не показал наличие в воздухе диоксидов серы и азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.
Напомним, 21 декабря при замерах на железнодорожном вокзале редакция зафиксировала превышение разовой ПДК диоксида азота было в 11 раз и сероводорода — в 31 раз.
На пресс-конференции 22 декабря Евгений Куйвашев озвучил, что ежегодно с 2013 года на устранение экологических проблем область тратит свыше миллиарда рублей, однако на текущий момент проблемы в Нижнем Тагиле сохраняются.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геопан-1П».Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.