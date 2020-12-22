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Превышений нет: 22 декабря TagilCity.ru провел замеры в центре Нижнего Тагила

22 декабря 2020, 10:09
Фото: TagilCity.ru
22 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры содержания в воздухе пяти загрязняющих веществ на проспекте Ленина в сквере за Драматическим театром.

Все показатели остались на нулевом уровне.

Замеры проводились при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Газовый анализатор не показал наличие в воздухе диоксидов серы и азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.

Напомним, 21 декабря при замерах на железнодорожном вокзале редакция зафиксировала превышение разовой ПДК диоксида азота было в 11 раз и сероводорода — в 31 раз.

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На пресс-конференции 22 декабря Евгений Куйвашев озвучил, что ежегодно с 2013 года на устранение экологических проблем область тратит свыше миллиарда рублей, однако на текущий момент проблемы в Нижнем Тагиле сохраняются.

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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геопан-1П».Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Замеры#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
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