TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловский губернатор объяснил целесообразность работы «Титановой долины»

22 декабря 2020, 12:45
Фото: Яндекс.Карты
Особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области считается одной из самых эффективных российских структур, несмотря на коррупционный скандал с экс-гендиректором Артемием Кызласовым и плохой окупаемостью.

Об этом рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

К нам в «Титановую долину» просится очень много инвесторов. Условия работы в «Титановой долине» очень хорошие. И предприятия, которые там работают — очень довольны. Все ошибаются — это человеческий фактор, сказал он.

Он отметил, что в целом, по итогам года на фоне всех остальных особых экономических зон, «Титановая долина» является одной из самых эффективных.

Ранее стало известно, что «Титановая долина» за 10 лет работы окупилась только на 21%. В развитие инфраструктуры вложено 4,6 миллиарда рублей, а в виде налогов и таможенных сборов казна получила 950 миллионов рублей.

Кроме того, бывшего генерального директора Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в размере трех миллионов рублей.

Материалы по теме
Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезниЗа 10 лет «Титановая долина» окупила 20% от вложенных бюджетных средствВ Екатеринбурге повторно отложен суд над экс-гендиректором «Титановой долины»
#Титановая долина#Свердловская область#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14