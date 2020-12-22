В Екатеринбурге мужчина зарезал жену и покончил с собой на глазах у дочери

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в одной из квартир на ЖБИ, пишет E1.
В какой-то момент глава семейства лишился работы курьером. Из-за этого начались конфликты с женой. 34-летняя женщина работала в Институте иммунологии и физиологии бухгалтером.
Ребенка планировали увезти в гости к дедушке, но очередная ссора закончилась конфликтом. Мужчина начал избивать свою 34-летнюю супругу, а затем зарезал её. Напоследок она успела выкрикнуть дочери, чтобы та позвонила дедушке. После содеянного мужчина решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна.
Прибывший на место дедушка не сразу смог попасть в квартиру. По информации издания, пожилой мужчина планирует взять опеку над ребенком.
Напомним, инцидент произошел 18 декабря. Семья получила положительную характеристику от соседей.