На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

Прибежав к дому, пожилой мужчина попытался проникнуть в квартиру. Отец не стал открывать дверь, после чего пропал из помещения. Попав внутрь, пенсионер нашел только девочку. Сообщается, что ее отец закончил жизнь самоубийством.