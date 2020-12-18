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На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

18 декабря 2020, 17:32
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местный житель убил свою супругу на глазах малолетней дочери, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел 18 декабря. Расправившись с женой, мужчина лег на диван, а испуганная девочка по телефону связалась со своим дедушкой и рассказала о случившемся, сообщает «КП-Екатеринбург».

Прибежав к дому, пожилой мужчина попытался проникнуть в квартиру. Отец не стал открывать дверь, после чего пропал из помещения. Попав внутрь, пенсионер нашел только девочку. Сообщается, что ее отец закончил жизнь самоубийством.

Оба родителя были трудоустроены и имели положительную характеристику среди соседей.

Напомним, в октябре житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у своего маленького сына за то, что женщина помогла спрятаться его жене.

Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына
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