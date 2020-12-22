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В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

22 декабря 2020, 14:36
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле женщина на автомобиле «Тойота» устроила ДТП, в котором пострадали мать с ребенком, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

По информации Управления ГИБДД, 45-летняя водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество женщине за рулем Daewoo Matiz. В результате пострадала 38-летняя водитель «Дэу» и находившийся в салоне семилетний сын.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Ребенок находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, из-за чего серьезных травм не получил. Мальчик получил ушиб грудной клетки, а его мать — мягких тканей головы.

Напомним, 21 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Алтайская. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло ДТП с участием двух иномарок
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#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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