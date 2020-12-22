В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло ДТП с участием двух иномарок

ДТП произошло 21 декабря в 11.10 на улице Алтайская, 49. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.
Предварительно, причиной стало нарушение правил перестроения. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, в Нижнем Тагиле было объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда на дорогах. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и бдительными на дорогах, так как есть большой риск возникновения ДТП.