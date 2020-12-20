Стали известны детали произошедшего в Нижнем Тагиле на Вагонке ДТП с «Ладой Приорой»

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошел 20 декабря, когда 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», направлялась в сторону улицы Бобкова. Совершая перестроение, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Лада Приора». Это привело к тому, что мужчина 1977 года рождения не сумел справиться с управлением и врезался в дерево.