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Сел за руль «под мухой»: на Урале попавшего в ДТП водителя эвакуировали на вертолете

19 декабря 2020, 14:29
Фото: Валерий Горелых
В Свердловской области, в Сысертском районе, с места ДТП на вертолете госпитализировали пострадавшего водителя.

Инцидент произошел 19 декабря, во второй половине дня, на 143 километре автодороги Екатеринбург-Челябинск. Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инициатором аварии стал водитель «Хендэ Галлопер» 1959 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на грузовик «Фредлайнер», стоявший на обочине из-за поломок.

Результатом удара стало то, что 61-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести: открытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица, ушиб головного мозга и живота. Для того, что спасти его жизнь, сотрудники МВД организовали эвакуацию в ОКБ № 1 Екатеринбурга, используя вертолет.

Пострадавший мужчина имеет стаж вождения 30 лет. Ранее он дважды привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности, поскольку совершал правонарушения, одно из которых предусматривалось по статье 12.8. части 1 (управление машины в нетрезвом виде).

Предыдущее задержание для него, к большому сожалению, не стало уроком. Он вновь сел за руль «под мухой». Это подтвердило исследование наряда ДПС, которое показало 0,493 мг/л,рассказал полковник Горелых.

Также он отметил, что мужчина будет лишен водительских прав и ему не удастся избежать уголовной ответственности, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Расследование будет продолжаться.

Напомним, сегодня под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, столкнулись три машины: полицейский автозак, Toyota Avensis и Volkswagen Polo.

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака
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