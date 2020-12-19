Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака

Как стало известно, полицейский автозак направлялся из Кировограда в Екатеринбург, когда у машины сломался бензонасос. Остановившись на обочине, полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трасы и перевернулась.