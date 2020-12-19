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В Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

19 декабря 2020, 08:54
Фото: E1.RU
В Екатеринбурге скорая помощь, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. В результате все участники аварии пострадали.

Вечером 18 декабря на улице Репина произошло ДТП. Скорая помощь столкнулась с «Тойота Камри» на регулируемом перекрестке, пишет E1.

В ГИБДД по Екатеринбургу изданию рассказали, что в 21.45 «Тойота» ехала по улице Ленинградская в сторону улицы Ухтомская. На регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора она столкнулась со скорой помощью.

Выяснилось, что водитель скорой ехал с включенными спецсигналами — сиреной и проблесковыми маячками.

В полиции сообщили, что в скорой на момент происшествия находился пациент, которого сразу после ДТП забрала другая машина скорой помощи и доставила в больницу.

За рулем «Тойоты» была 53-летняя женщина. Ее водительский стаж составляет 14 лет. За рулем скорой помощи был 57-летний мужчина, а также в салоне находился 37-летний фельдшер. Все они пострадали в результате происшествия и были госпитализированы.

Напомним, вчера в Екатеринбурге произошло ДТП в результате которого двое человек скончались. «Мерседес» наехал на бордюр, врезался в дерево, а затем его отбросило на другой автомобиль. Установлено, что на момент происшествия в салоне находились шесть человек.

В Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшими
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