В Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

Напомним, вчера в Екатеринбурге произошло ДТП в результате которого двое человек скончались. «Мерседес» наехал на бордюр, врезался в дерево, а затем его отбросило на другой автомобиль. Установлено, что на момент происшествия в салоне находились шесть человек.