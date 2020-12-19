В Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшими

За рулем Mercedes находился 28-летний мужчина. Его стаж вождения составляет два года. Ранее его уде четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В ГИБДД отметили, что на момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности.