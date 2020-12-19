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В Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшими

19 декабря 2020, 06:27
Фото: УГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге Mercedes наехал на бордюрный камень, врезался в дерево и другой легковой автомобиль Chevrolet Cruze. В результате погибли два человека, еще четыре — пострадали.

Авария случилась накануне около 18.40, сообщает пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу.

В результате два пассажира Mercedes погибли. Один — на месте, а второй — в больнице. Также водитель и трое пассажиров Mercedes госпитализированы.

За рулем Mercedes находился 28-летний мужчина. Его стаж вождения составляет два года. Ранее его уде четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В ГИБДД отметили, что на момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности.

Напомним, вчера вечером на трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП — в кювет вылетели пять легковых автомобилей и два грузовых. В результате два человека получили травмы, но от госпитализации они отказались.

Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто
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