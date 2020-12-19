TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

19 декабря 2020, 15:56
Фото: 1mediainvest.ru
За 19 декабря на территории Свердловской области произошло пять ДТП, понесших за собой несколько смертей.

На трассе под Нижним Тагилом случилось массовое ДТП, которое привело к тому, что в кювете оказалось пять легковых автомобилей и два грузовых. Девушка-водитель одного из транспортных средств не взяла во внимание метеорологические условия и не справилась с управлением. В результате она съехала в кювет и опрокинулась. Позже на этом же самом месте столкнулись еще четыре легковых и два грузовых автомобиля. Все машины вылетели в кювет.

Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто
Узнать подробнее

В Екатеринбурге Mercedes наехал на бордюрный камень, врезался в дерево и другой легковой автомобиль Chevrolet Cruze. В результате два пассажира Mercedes погибли. Один — на месте, а второй — в больнице. Также 28-летний водитель, имеющий стаж вождения два года, и трое пассажиров Mercedes были госпитализированы. Ранее водителям четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшими
Узнать подробнее

В Екатеринбурге скорая помощь, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. Все участники аварии пострадали. Как стало известно, в 21.45 «Тойота» ехала по улице Ленинградская в сторону улицы Ухтомская. На регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора она столкнулась со скорой помощью, которая ехала с включенными спецсигналами — сиреной и проблесковыми маячками. В медицинской машине на момент ДТП находился пациент, которого сразу забрала другая машина скорой помощи и доставила в больницу.

В Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человека
Узнать подробнее

Под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, столкнулись три машины: полицейский автозак, Toyota Avensis и Volkswagen Polo. Инцидент произошел на 313 километре автодороги Нижний Тагил — Екатеринбург. Как стало известно, полицейский автозак остановился на обочине, после чего полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трассы и перевернулась.

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака
Узнать подробнее

В Свердловской области, в Сысертском районе, с места ДТП на вертолете госпитализировали пострадавшего водителя. Инициатором аварии стал водитель «Хендэ Галлопер» 1959 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на грузовик «Фредлайнер», стоявший на обочине из-за поломок. Результатом удара стало то, что 61-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести: открытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица, ушиб головного мозга и живота.

Сел за руль «под мухой»: на Урале попавшего в ДТП водителя эвакуировали на вертолете
Узнать подробнее

Материалы по теме
Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых автоВ Екатеринбурге наезд «Мерседеса» на бордюр привел к ДТП с двумя погибшимиВ Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человекаПод Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозакаСел за руль «под мухой»: на Урале попавшего в ДТП водителя эвакуировали на вертолете
#Свердловская область#ДТП#Происшествия#Итоги
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14