На трассе под Екатеринбургом в ДТП с четырьмя грузовиками погиб человек

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика Iveco, двигаясь по трассе в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, пишет E1 со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
После столкновения Hyundai отлетел в другие грузовики «Газель Next» и Fiat Doblo, которые ехали в попутном направлении сзади. Временно в районе аварии было ограничено движение.
В УГИБДД уточнили, что водителем Hyundai является житель Кировской области 1964 года рождения. Он скончался на месте ДТП от полученных травм. Водители Iveco и «Газель Next» были госпитализированы в больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести.
В Свердловской области снегопад и гололед стали причиной нескольких ДТП. Так, в Свердловской области на дорогах за 20 декабря произошло пять серьезных аварий.