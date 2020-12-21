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На трассе под Екатеринбургом в ДТП с четырьмя грузовиками погиб человек

21 декабря 2020, 11:37
Фото: E1.RU
На 317-м километре дороги Пермь-Екатеринбург произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика Iveco, двигаясь по трассе в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, пишет E1 со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

После столкновения Hyundai отлетел в другие грузовики «Газель Next» и Fiat Doblo, которые ехали в попутном направлении сзади. Временно в районе аварии было ограничено движение.

Фото: E1.RU

В УГИБДД уточнили, что водителем Hyundai является житель Кировской области 1964 года рождения. Он скончался на месте ДТП от полученных травм. Водители Iveco и «Газель Next» были госпитализированы в больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести.

В Свердловской области снегопад и гололед стали причиной нескольких ДТП. Так, в Свердловской области на дорогах за 20 декабря произошло пять серьезных аварий.

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