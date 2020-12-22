В Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы

В связи с решением Арбитражного суда 22 декабря в монастыре планировалась строительно-техническая экспертиза. Епархия хочет доказать, что Среднеуральский монастырь, а также его имущество, принадлежит ей, поскольку в процессе строительства учувствовала игуменья Варвара (Крыгина) по благословению митрополитов Кирилла (Наконечного) и Викентия (Мораря), сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу епархии.