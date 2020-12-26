Тагильский «Спутник» выиграл во втором матче свердловского первенства по хоккею

Напомним, в состав команды входят воспитанники местной школы хоккея 2001–2003 годов рождения. Прошлый матч в Каменск-Уральском против команды «Синара» тагильские спортсмены проиграли со счетом 4:9. В этом сезоне соперниками «Спутника» также будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска и «Энергия» из поселка Рефтинский.