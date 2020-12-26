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Posted 26 декабря 2020,, 14:04

Published 26 декабря 2020,, 14:04

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Тагильский «Спутник» выиграл во втором матче свердловского первенства по хоккею

26 декабря 2020, 14:04
26 декабря команда «Спутник» из Нижнего Тагила провела второй матч в рамках первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд, в котором одержала первую победу

Соперниками хоккеистов стала команда «Титан». Матч проходил в Верхней Салде, где тагильчане смогли одержать победу со счетом 5:4, сообщается в группе «ХК Спутник Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Напомним, в состав команды входят воспитанники местной школы хоккея 2001–2003 годов рождения. Прошлый матч в Каменск-Уральском против команды «Синара» тагильские спортсмены проиграли со счетом 4:9. В этом сезоне соперниками «Спутника» также будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска и «Энергия» из поселка Рефтинский.

Тагильский «Спутник» уступил в первом матче первенства Свердловской области по хоккею
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#Спорт#Верхняя и Нижняя Салда#Нижний Тагил#Хоккей#Спутник#Победа#Гордость Нижнего Тагила
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