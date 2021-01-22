На Урале после 18 лет федерального розыска нашли обвиняемого в убийстве

Погибший хорошо учился в школе и имеет положительные характеристики. Он служил в «горячих точках» на Кавказе, там же был ранен. Вернувшись после прохождения воинской службы он начал мирную жизнь, вступил в брак. Однако подлый удар ножом исподтишка прямо в сердце не дал молодому человеку прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.