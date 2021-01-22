«Прилетевший Бэтмен» и смерть директора лицея. Итоги для в Свердловской области

В МВД Свердловской области официально предупредили о возможных задержаниях на митингах в поддержку Навального, который пройдет 23 января в городах региона. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал редакции TagilCity.ru, что за призывы и участие в несанкционированных митингах законодательством РФ предусмотрена ответственность. Попытки проведения подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Полиция будет реагировать на правонарушения и предпримет нужные меры для обеспечения порядка. При этом нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.