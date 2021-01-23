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Вылетевший в «Кольцово» самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

23 января 2021, 12:46
Фото: 1Mediainvest.ru
В аэропорт Екатеринбурга вылетел самолет, взлетевший в Бишкеке. Из-за неисправности ему пришлось вернуться.

Инцидент произошел 23 января. Чартерный рейс «Уральских авиалиний» совершил посадку в аэропорту Бишкева, откуда он недавно вылетел и направился в Екатеринбург. Причиной происшествия называют возникшие технические неполадки.

Из-за сработавшего датчика, который показал неисправность в работе вентилятора вентотсека авионики, самолету пришлось совершить аварийную посадку, передает «КП-Екатеринбург» сообщение пресс-службы аэропорта.

Командир экипажа принял решение приземлиться. Отмечается, что пассажиров на борту судна не находилось, а приземление прошло успешно.

Напомним, 23 января в аэропорте «Кольцово» был задержан рейс до Москвы. 55-летнему мужчине стало плохо после того, как он сел в самолет и ему сразу была оказана помощь. По состоянию здоровья мужчину пришлось снять с рейса.

Стало плохо в самолете: в аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву
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#Екатеринбург#Экстренная посадка#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Кольцово#Новости УрФО#Происшествия
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