Вылетевший в «Кольцово» самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Инцидент произошел 23 января. Чартерный рейс «Уральских авиалиний» совершил посадку в аэропорту Бишкева, откуда он недавно вылетел и направился в Екатеринбург. Причиной происшествия называют возникшие технические неполадки.
Из-за сработавшего датчика, который показал неисправность в работе вентилятора вентотсека авионики, самолету пришлось совершить аварийную посадку, передает «КП-Екатеринбург» сообщение пресс-службы аэропорта.
Командир экипажа принял решение приземлиться. Отмечается, что пассажиров на борту судна не находилось, а приземление прошло успешно.
Напомним, 23 января в аэропорте «Кольцово» был задержан рейс до Москвы. 55-летнему мужчине стало плохо после того, как он сел в самолет и ему сразу была оказана помощь. По состоянию здоровья мужчину пришлось снять с рейса.